"ДОКТОР" НА СВЕЖЕМ ТВ!
09.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая
В сети цифрового телевидения МП "ГТС" начал вещание новый телеканал «Доктор»
Телеканал "Доктор" - это научно-популярный, познавательный телеканал, в эфир которого войдут программы о достижениях медицинской науки, новых методах диагностики и лечения заболеваний, непридуманные истории врачей и пациентов, а также документальные очерки и примеры повседневного героизма из разных уголков мира.
Как выбрать нужную клинику? Будут ли люди жить больше 100 лет? Как провести только необходимые анализы? Что ждет мир после антибиотиков? – на эти и другие вопросы ответят ведущие специалисты России и мира в эфире телеканала «Доктор».
По вопросам подключения к "Свежему Телевидению" обращаться к специалистам МП "ГТС" по телефону: 76-50-00
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