"ДОКТОР" НА СВЕЖЕМ ТВ!

В сети цифрового телевидения МП "ГТС" начал вещание новый телеканал «Доктор»

Телеканал "Доктор" - это научно-популярный, познавательный телеканал, в эфир которого войдут программы о достижениях медицинской науки, новых методах диагностики и лечения заболеваний, непридуманные истории врачей и пациентов, а также документальные очерки и примеры повседневного героизма из разных уголков мира.

Как выбрать нужную клинику? Будут ли люди жить больше 100 лет? Как провести только необходимые анализы? Что ждет мир после антибиотиков? – на эти и другие вопросы ответят ведущие специалисты России и мира в эфире телеканала «Доктор».

По вопросам подключения к "Свежему Телевидению" обращаться к специалистам МП "ГТС" по телефону: 76-50-00