КАЮК ОДНОРУКИМ

В Железногорске уничтожено 18 «одноруких бандитов»

18 игровых автомата, которые были изъяты еще в 2015-16 годах, уничтожили сегодня на городской свалке с помощью бульдозера.

Мероприятие проведено согласно приговору Железногорского городского суда от 26 января 2017 года. Данным решением суда два жителя города были осуждены за незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Преступная деятельность осуществлялась в арендованной квартире по проспекту Курчатова 20, – рассказал пресс-секретарь железногорской полиции Николай Селезнев.

Фото: Татьяны Фирсовой, Николая Селезнева