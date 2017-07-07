КАЮК ОДНОРУКИМ

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07.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 43 | Автор: Анастасия Совцова

В Железногорске уничтожено 18 «одноруких бандитов»

18 игровых автомата, которые были изъяты еще в 2015-16 годах, уничтожили сегодня на городской свалке с помощью бульдозера.

Мероприятие проведено согласно приговору Железногорского городского суда от 26 января 2017 года. Данным решением суда два жителя города были осуждены за незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
Преступная деятельность осуществлялась в арендованной квартире по проспекту Курчатова 20,  – рассказал пресс-секретарь железногорской полиции Николай Селезнев.

   Фото: Татьяны Фирсовой, Николая Селезнева



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