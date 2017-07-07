В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВЛАДИМИР ШРЕЙБЕР
07.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Татьяна Фирсова
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 10 июля.
Коммуналка подорожала. На сколько вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля для железногорцев? Как считают ОДН? Кому грозит выселение за неуплату услуг ЖКХ, и сколько в Железногорске семей — должников, которыхмогут переселить в квартиру меньшей площади?
На эти и другие вопросы ответит исполняющий обязанности директора ГЖКУ Владимир Шрейбер.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 10 июля, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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