В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ВЛАДИМИР ШРЕЙБЕР

Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 10 июля.

Коммуналка подорожала. На сколько вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 июля для железногорцев? Как считают ОДН? Кому грозит выселение за неуплату услуг ЖКХ, и сколько в Железногорске семей — должников, которыхмогут переселить в квартиру меньшей площади?

На эти и другие вопросы ответит исполняющий обязанности директора ГЖКУ Владимир Шрейбер.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 10 июля, в 12.30.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.