Силы безопасности отеля Парк Хаятт в Гамбурге, где остановился президент России Владимир Путин были атакованы, передает Bild со ссылкой на данные полиции.Как аномально холодное лето повлияло на ситуацию с безработицей в России, выяснял Sobesednik.ru. Минэкономразвития сообщило, что из-за холодной и дождливой погоды в России вырос уровень безработицы.Вооружённые силы Азербайджана нанесли огневые удары по подразделениям армянской армии в непризнанном Нагорном Карабахе.Психолог Евгений Идзиковский рассказал сайту телеканала «Звезда» о том, что значит на уровне жестов рукопожатие президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Наталья Куракина, адвокат 31-летней Ольги Алисовой, сбившей 6-летнего Алешу Шимко, заявила сайту телеканала «Звезда» о том, что ее подзащитной просто «не повезло». «А вы водитель?