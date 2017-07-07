ПОГИБЛИ ТОСовцы

На ИХЗ ГХК в Железногорске погибли студенты губернаторского стройотряда

В Железногорске следователи устанавливают обстоятельства гибели двух студентов стройотряда в строящемся здании на территории «Горно-химического комбината».

6 июля вечером в следственные органы поступило сообщение о том, что в шахте лифта строящегося здания опытно-демонстрационного центра ИХЗ ГХК обнаружено тело 19-летнего студента строительного отряда, его 22-летний приятель с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу, где тоже скончался.

ТОСовцы работали на ИХЗ от Губернаторского отряда края, после смены не досчитались двоих. Отправились искать и обнаружили одного погибшего и пострадавшего.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.