НОЧЬ КУПАЛЫ

Праздник Ивана Купалы прошел накануне в Парке культуры и отдыха

Праздник Ивана Купалы или «Зеленая вечерка», как назвали мероприятие организаторы, состоялось, несмотря на ветреную и дождливую погоду. Народу было не много, но каждый из пришедших активно принимал участие в конкурсах и хороводах. Началась «Зеленая вечерка» с поиска четырехлистного клевера. Удача улыбнулась 16-ти железногорцам.

Продолжил праздник, ставший уже традиционным, конкурс косарей «Зеленые гонки». В этом году за звание лучших сразились 3 команды: «корешки», «зайцы» и «лихие». Второй год подряд победу получила команда «зайцы».

После вручения призов, начался праздничный концерт. Для рукодельниц открылись мастер-классы по изготовлению мешочков счастья, плетения денежных узлов и травяных венков.

Праздник Ивана Купалы удался, и даже пасмурная погода не помешала железногорцам погрузиться в традиции предков.

Фото: Анастасии Совцовой