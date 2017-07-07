Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
УГНАЛ

УГНАЛ "РАРИТЕТ"
07.07.17 | Главные темы / Cобытия
 Дорожные полицейские Железногорска задержали угонщика
ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ
06.07.17 | Главные темы / Cобытия
 В связи с празднованием Дня города Сосновоборска будет изменена схема движения
ЖИТЬ БУДЕТ

ЖИТЬ БУДЕТ
06.07.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске работник «Гортеплоэнерго» обварился горячей водой

"РЫСИ" В ГОРОДЕ
06.07.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
 Сегодня в Железногорск на традиционный летний сбор приезжают «Красноярские
ИТОГИ КОНКУРСА

ИТОГИ КОНКУРСА
06.07.17 | Главные темы / Cобытия
 Цветущий Железногорск глазами детей

УГНАЛ "РАРИТЕТ"

07.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 1 | Автор: Анастасия Совцова

 Дорожные полицейские Железногорска задержали угонщика

5 июля поздним вечером в поселке Первомайский наряд дорожно-патрульной службы остановил для проверки документов автомобиль, совершающий подозрительные маневры. Документов у водителя не оказалось, к тому же он него исходил запах алкоголя.

В ходе проверки было установлено, что в этот день 32-х летний не работающий гражданин прогуливался по территории садового кооператива №2. В кармане у него находилось две связки ключей от автомобилей. Около одного из участков он увидел припаркованный автомобиль «Москвич-2141». Решив покататься, злоумышленник разбил боковое стекло, завел «ветерана» и уехал. Бдительность дорожных полицейских позволила пресечь преступление и предотвратить бролее тяжкие последствия на дороге.

 Виновник задержан и  помещен в изолятор временного содержания. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Фото : МордовМедиа



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НАПИЛСЯ И ПРОКАТИЛСЯ

НАПИЛСЯ И ПРОКАТИЛСЯ
24 марта 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Дознаватели УМВД Железногорска направили в суд уголовное дело в отношении 27-летнего угонщика 
ЗА СОТИК - В КУТУЗКУ!

ЗА СОТИК - В КУТУЗКУ!
14 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Железногорские полицейские установили подозреваемого в квартирной краже
ПОЙМАЛИ ВОРА

ПОЙМАЛИ ВОРА
20 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Задержан подозреваемый в серии краж мопедов
УКРАЛ, ВЫПИЛ, В ТЮРЬМУ

УКРАЛ, ВЫПИЛ, В ТЮРЬМУ
25 ноября 2013 | Раздел: Происшествия
••• Дорожные полицейские задержали нетрезвого угонщика, совершившего ДТП

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

марина, в новости: КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ
Гость Гость, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

США согласятся на военную полицию России в Сирии
ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Новая стратегия администрации США по Сирии будет включать в себя отказ от тезиса, согласно которому президент Башар Асад должен покинуть свой пост, а также согласие на…

Сенаторы просят Трампа не возвращать России дипсобственность
ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Группа сенаторов США в четверг обратилась к президенту Дональду Трампу с просьбой не возвращать России ее дипломатическую собственность — загородные резиденции, фактически конфискованные в…

Путин уволил ядерного генерала
Владимир Путин уволил начальника 12-го ГУМО Юрия Сыча Как стало известно «Ъ», президент Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности начальника 12-го главного управления Минобороны (ГУМО) генерал-лейтенанта Юрия Сыча.

Разведка обнаружила в США 150 российских шпионов
Российские спецслужбы активизировали сбор разведданных в США после выборов президента. Об этом сообщает CNN со ссылкой на бывших и действующих чиновников американской разведки.

Хакеры проникли в компьютерную сеть американских АЭС
Хакеры взломали компьютерные сети десятка американских электростанций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ ЗМЕИНОЕ НАШЕСТВИЕ ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ ЗИМА УЖЕ БЛИЗКО ШКОЛА, ПРОЩАЙ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Июль 2017 (36)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (159)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.