УГНАЛ "РАРИТЕТ"

Дорожные полицейские Железногорска задержали угонщика

5 июля поздним вечером в поселке Первомайский наряд дорожно-патрульной службы остановил для проверки документов автомобиль, совершающий подозрительные маневры. Документов у водителя не оказалось, к тому же он него исходил запах алкоголя.

В ходе проверки было установлено, что в этот день 32-х летний не работающий гражданин прогуливался по территории садового кооператива №2. В кармане у него находилось две связки ключей от автомобилей. Около одного из участков он увидел припаркованный автомобиль «Москвич-2141». Решив покататься, злоумышленник разбил боковое стекло, завел «ветерана» и уехал. Бдительность дорожных полицейских позволила пресечь преступление и предотвратить бролее тяжкие последствия на дороге.

Виновник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

Фото : МордовМедиа