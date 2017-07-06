ЖИТЬ БУДЕТ

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06.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Татьяна Фирсова

В Железногорске работник «Гортеплоэнерго» обварился горячей водой

Накануне рабочий ГТЭ по поручению начальника смены отключал участок от горячего водоснабжения в здании на ул. Комсомольской, 26. При закрытии задвижки решил подтянуть болты. Ключ сорвался, человек оступился и попал в горячую воду, получив ожог легкой степени тяжести, рассказал директор МП «Гортеплоэнерго» Виктор Дранишников. Сотрудник на больничном. На предприятии проводится собственная проверка.



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