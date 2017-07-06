"РЫСИ" В ГОРОДЕ

Сегодня в Железногорск на традиционный летний сбор приезжают «Красноярские Рыси»

Эта молодёжная команда по хоккею с шайбой выступает во втором дивизионе МХЛ, является фарм-клубом команды «Сокол». «Рыси» уже тренировались в Железногорске в прошлом году, а сейчас планируют провести здесь больше двух недель.