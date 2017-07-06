"РЫСИ" В ГОРОДЕ
Сегодня в Железногорск на традиционный летний сбор приезжают «Красноярские Рыси»
Эта молодёжная команда по хоккею с шайбой выступает во втором дивизионе МХЛ, является фарм-клубом команды «Сокол». «Рыси» уже тренировались в Железногорске в прошлом году, а сейчас планируют провести здесь больше двух недель.
Взрослый состав – хоккейная команда «Сокол» - тоже приедет на сборы в Железногорск, только немного позже – 14 июля.
На фото: общее собрание «Рысей» после «летних каникул» с портала хоккейного клуба «Сокол».
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