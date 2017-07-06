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"РЫСИ" В ГОРОДЕ

06.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 27 | Автор: Анастасия Совцова

 Сегодня в Железногорск на традиционный летний сбор приезжают «Красноярские Рыси»

Эта молодёжная команда по хоккею с шайбой выступает во втором дивизионе МХЛ, является фарм-клубом команды «Сокол». «Рыси» уже тренировались в Железногорске в прошлом году, а сейчас планируют провести здесь больше двух недель. 


«Подготовка продлится до 23-го числа. Там будет заложен фундамент на физическую выносливость. Планируем много беговой работы, поэтому призываю ребят быть терпеливыми. 23-го июля мы возвращаемся в Красноярск. Дадим ребятам два дня на отдых, после чего выходим на лёд», - рассказал в интервью официальному сайту «Сокола» главный тренер команды Евгений Чернов.


Взрослый состав – хоккейная команда «Сокол» - тоже приедет на сборы в Железногорск, только немного позже – 14 июля.

На фото: общее собрание «Рысей» после «летних каникул» с портала хоккейного клуба «Сокол».



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