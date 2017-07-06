ИТОГИ КОНКУРСА
06.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Анастасия Совцова
Цветущий Железногорск глазами детей
Накануне в МП ГЖКУ подвели итоги детского конкурса рисунков на экологическую тему "Цветущий город". Управляющая компания посвятила его году экологии. Рисунки о Железногорске представили 39 ребят - дети работников МП ГЖКУ, в различных возрастных категориях. Дошколята оценивались вне конкурса. Победителям, а их оказалось 11 человек, организаторы состязания рисунков вручили Почетные грамоты и небольшие денежные суммы. Остальные участники получили Благодарственные письма и по 50 рублей в подарок за свое творчество.
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