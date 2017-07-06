ИТОГИ КОНКУРСА

Полиция задержала виновницу аварии в Балашихе Ольгу Алисову, в результате которой погиб шестилетний ребёнок. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Её слова передаёт портал LIFE.Как сообщил исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев сайту телеканала Звезда, якобы следы хвостового стабилизатора от пропавшего лайнера ему удалось найти почти сразу.Директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Центрального банка России Игорь Дмитриев заявил, что годовая инфляция в июне на уровне 4,4% стала шоком.В Москве чиновница на Mercedes на 15 минут преградила дорогу машине скорой помощи. Расследованием дела занялся Следственный комитет России. Об этом сообщает портал LIFE.Депутат Госдумы Наталья Поклонская составила коллекцию скандальных работ актера Ларса Айдингера. Именно его выбрал режиссер Алексей Учитель на роль Николая II в фильме «Матильда».