ВТОРОЙ ПОШЕЛ!
В летнем военно-спортивном лагере академии МЧС начался второй сезон
Он проходит в рамках образовательной программы «Юный спасатель». Это первый опыт не только для единственного в Сибири ведомственного вуза, но и для системы МЧС России в целом.
Новый проект оказался популярен. На второй сезон летний лагерь смог принять уже 75 детей. На протяжении смены на территории академии ребята будут плавать в бассейне, посещать каток, спортзал, знакомиться с профессией пожарного-спасателя, обучаться правилам безопасного поведения в быту и экстренных ситуациях, а также методам оказания первой помощи.
Напомним, военно-спортивный лагерь «Спасатель» открылся в Железногорске на территории Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 5 июня 2017 года. Замысел лагеря предполагает не просто отдых ребят в возрасте от 7 до 14 лет, но и военно-патриотическое воспитание, а также обучение навыкам безопасности жизнедеятельности.
По информации : admk26.ru
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