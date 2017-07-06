ВТОРОЙ ПОШЕЛ!

В летнем военно-спортивном лагере академии МЧС начался второй сезон

Он проходит в рамках образовательной программы «Юный спасатель». Это первый опыт не только для единственного в Сибири ведомственного вуза, но и для системы МЧС России в целом.



Новый проект оказался популярен. На второй сезон летний лагерь смог принять уже 75 детей. На протяжении смены на территории академии ребята будут плавать в бассейне, посещать каток, спортзал, знакомиться с профессией пожарного-спасателя, обучаться правилам безопасного поведения в быту и экстренных ситуациях, а также методам оказания первой помощи.

Напомним, военно-спортивный лагерь «Спасатель» открылся в Железногорске на территории Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 5 июня 2017 года. Замысел лагеря предполагает не просто отдых ребят в возрасте от 7 до 14 лет, но и военно-патриотическое воспитание, а также обучение навыкам безопасности жизнедеятельности.

По информации : admk26.ru