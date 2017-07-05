МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ

Школа космонавтики в Железногорске с 1 сентября этого года начнет работать в новом формате

ШК будет готовить инженеров и технологических предпринимателей, которые будут способны создавать прорывные разработки уже с 1 сентября 2017 года.

Об этом заявила вице-премьера Правительства Красноярского края Наталья Рязанцева на совещании, посвященном реализации сетевого проекта "Техношкола".

"Техношкола" – это системный проект, который уже придал существенный импульс развития Сибирскому государственному университету науки и технологий и всей образовательной среде Красноярского края, – подчеркнула Наталья Рязанцева.