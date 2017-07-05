МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ
05.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Татьяна Фирсова
Школа космонавтики в Железногорске с 1 сентября этого года начнет работать в новом формате
ШК будет готовить инженеров и технологических предпринимателей, которые будут способны создавать прорывные разработки уже с 1 сентября 2017 года.
Об этом заявила вице-премьера Правительства Красноярского края Наталья Рязанцева на совещании, посвященном реализации сетевого проекта "Техношкола".
"Техношкола" – это системный проект, который уже придал существенный импульс развития Сибирскому государственному университету науки и технологий и всей образовательной среде Красноярского края, – подчеркнула Наталья Рязанцева.
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