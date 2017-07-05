Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ
05.07.17 | Главные темы / Cобытия
Школа космонавтики в Железногорске с 1 сентября этого года начнет работать в
ГЕРБ ВМЕСТО ЛИЦА

ГЕРБ ВМЕСТО ЛИЦА
05.07.17 | Главные темы / Cобытия
Судьба железногорского арт-объекта «Памятник пропуску» решена
В ЧАС ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ

В ЧАС ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ
05.07.17 | Главные темы / Cобытия
Именно такими темпами возводится дом на пр. Ленинградском, 18Г в Железногорске
КОСМОНАВТЫ НА

КОСМОНАВТЫ НА "ИСС"
05.07.17 | Главные темы / Cобытия
Решетневскую фирму посетили космонавты-испытатели и специалисты ФГБУ «НИИ Центр
ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИЛИ

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИЛИ
05.07.17 | Главные темы / Cобытия
На ГХК прошли тактико-специальные учения, направленные на повышение

ГЕРБ ВМЕСТО ЛИЦА

05.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Анастасия Совцова

Судьба железногорского арт-объекта «Памятник пропуску» решена

Теперь на месте фотографии жителя ЗАТО будет красоваться герб Железногорска

Об этом сегодня рассказал директор КБУ Николай Пасечкин. Ранее в социальных сетях было проведено голосование. Железногорцы сами решили судьбу арт-объекта, больше 40 % жителей проголосовали за то, чтобы установили не фотографию человека, а герб Железногорска. Директор КБУ Николай Пасечкин прислушался к мнению большинства.

Монтажные работы выполнят в течение недели.




Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПОЗОР ВАНДАЛАМ!

ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
25 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Происшествия
В Железногорске вандалы сегодня ночью разрисовали памятник Пропуску
ПРИКОЛЬНО ПОЛУЧИЛОСЬ

ПРИКОЛЬНО ПОЛУЧИЛОСЬ
19 июля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске появился памятник пропуску
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
10 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В программе "Открытая студия" - директор МП КБУ Николай Пасечкин
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
15 января 2014 | Раздел: Cобытия
••• 16 января в передаче "Открытая студия" примет участие директор МП КБУ Николай Пасечкин  

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

марина, в новости: КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ
Гость Гость, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

В деле «пьяного мальчика» вскрыты нарушения
Первая судмедэкспертиза после ДТП в Подмосковье могла быть проведена с многочисленными нарушениями

Убиты родственники экс-командира ОМОН Таджикистана
ДУШАНБЕ, 5 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. Четверо близких родственников экс-командира ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халимова, примкнувшего в 2015 году к террористической организации «Исламское государство»*, убиты на юге страны…

«Зачем спасать, если все равно умрет»: чиновницу уволили за бессердечие
Сотрудницу Минздрава Астраханской области Анну Любезнову уволили после скандального комментария о бессмысленности лечения местной жительницы, появившегося в интернете от имени чиновницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Пескова обескуражил вопрос о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о том, готовится ли Владимир Путин к крепкому рукопожатию с президентом США Дональдом Трампом.

«Иванушку» погубил алкоголь
Директор Гарика Сукачева Алексей Кудинов заявил, что артист жив-здоров и устал опровергать подобные новости, передает сайт kp.ru. В четверг, 29 июня, в одной из московских больниц скончался 47-летний экс-солист «Иванушек».

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ ЗМЕИНОЕ НАШЕСТВИЕ ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ ЗИМА УЖЕ БЛИЗКО ШКОЛА, ПРОЩАЙ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Июль 2017 (26)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (159)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.