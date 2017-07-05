ГЕРБ ВМЕСТО ЛИЦА
05.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Анастасия Совцова
Судьба железногорского арт-объекта «Памятник пропуску» решена
Теперь на месте фотографии жителя ЗАТО будет красоваться герб Железногорска
Об этом сегодня рассказал директор КБУ Николай Пасечкин. Ранее в социальных сетях было проведено голосование. Железногорцы сами решили судьбу арт-объекта, больше 40 % жителей проголосовали за то, чтобы установили не фотографию человека, а герб Железногорска. Директор КБУ Николай Пасечкин прислушался к мнению большинства.
Монтажные работы выполнят в течение недели.
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