ГЕРБ ВМЕСТО ЛИЦА

Первая судмедэкспертиза после ДТП в Подмосковье могла быть проведена с многочисленными нарушениямиДУШАНБЕ, 5 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. Четверо близких родственников экс-командира ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халимова, примкнувшего в 2015 году к террористической организации «Исламское государство»*, убиты на юге страны…Сотрудницу Минздрава Астраханской области Анну Любезнову уволили после скандального комментария о бессмысленности лечения местной жительницы, появившегося в интернете от имени чиновницы. Об этом сообщает РИА Новости.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о том, готовится ли Владимир Путин к крепкому рукопожатию с президентом США Дональдом Трампом.Директор Гарика Сукачева Алексей Кудинов заявил, что артист жив-здоров и устал опровергать подобные новости, передает сайт kp.ru. В четверг, 29 июня, в одной из московских больниц скончался 47-летний экс-солист «Иванушек».