В ЧАС ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ

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05.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Татьяна Зимина

Именно такими темпами возводится дом на пр. Ленинградском, 18Г в Железногорске

Сегодня глава администрации Сергей Пешков и его первый зам Сергей Проскурнин проверили строительство дома на Ленинградском,18г.

Чиновники вместе с заместителем прокурора города посетили долгострой. Строительство многоквартирной высотки, возведение которой затянулось на годы, медленно, но верно движется. На сегодняшний день на объекте трудятся несколько подрядных организаций, у каждой из них свой фронт работ. Первый подъезд обещают сдать под «ключ» уже в августе. Во втором и третьем подъездах рабочие обшивают стены гипсокартоном, заливают полы и лестничные марши бетоном. В четвертом подъезде к отделочным работам еще не приступали, но монтируют лифт.

Бригадир стройки признается, что, несмотря на нехватку финансов, изыскивают возможность приобрести материалы для дальнейших работ.

О продолжении строительства второй части пятиэтажки пока не говорят. Но как заверил подрядчик, первую очередь постараются сдать через три месяца. Кстати, проектная документация предусматривает поэтапную сдачу жилого дома в эксплуатацию.

Глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков хоть и не верит обещаниям строителей, все-таки отмечает, что пусть медленно, но сдвиги в строительстве многоквартирного дома есть.

- Ежемесячно проверяем, как движутся работы. Со своей стороны город выполнил все обязательства: к объекту подвели сети, построили электроподстанцию. Остается надеяться на ответственность СК «Енисей».

Между тем в 2018 году у СК «Енисей» Александра Богородского заканчивается договор на аренду земли, а в конце 2017 года разрешение на строительство. После чего администрация Железногорска может предъявить застройщику внушительные штрафы. Но как отмечает Сергей Пешков, ничего хорошего это не принесет, ни дольщикам, ни застройщику.

Напомним, что строительство многоподъездного дома на Ленинградском,18Г началось в 2013 году. Сроки сдачи неоднократно переносились. В последний раз подрядчик обещал сдать первую очередь (с 1 по 4 подъезд) в июне 2017 года. Не получилось.

Старший помощник прокурора ЗАТО Железногорск, советник юстиции Александр Быков подчеркнул, что такие долгострои находятся у надзорных органов на особом контроле.



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