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МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ
05.07.17 | Главные темы / Cобытия
Школа космонавтики в Железногорске с 1 сентября этого года начнет работать в
ГЕРБ ВМЕСТО ЛИЦА

ГЕРБ ВМЕСТО ЛИЦА
05.07.17 | Главные темы / Cобытия
Судьба железногорского арт-объекта «Памятник пропуску» решена
В ЧАС ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ

В ЧАС ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ
05.07.17 | Главные темы / Cобытия
Именно такими темпами возводится дом на пр. Ленинградском, 18Г в Железногорске
КОСМОНАВТЫ НА

КОСМОНАВТЫ НА "ИСС"
05.07.17 | Главные темы / Cобытия
Решетневскую фирму посетили космонавты-испытатели и специалисты ФГБУ «НИИ Центр
ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИЛИ

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИЛИ
05.07.17 | Главные темы / Cобытия
На ГХК прошли тактико-специальные учения, направленные на повышение

РАДИОПРОГРАММА ОТ 5 ИЮЛЯ

05.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 26 | Автор: Сергей Скляров
 Экологический патруль
 Опасный перекрёсток
 Лучший легкоатлет

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