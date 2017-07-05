ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИЛИ

На ГХК состоялись тактико-специальные учения, направленные на повышение безопасности производств предприятия

В мероприятии приняли участие более 120 человек - представители 11 подразделений ГХК и четырёх привлечённых организаций: Северского филиала ФГУП «Аварийно-технический центр» (Санкт-Петербург), Межрегионального управления №51 ФМБА России, ФГБУЗ КБ№51 ФМБА России и ФКГУ «Специальное управление ФПС№2 МЧС России».

В ходе выполнения задач было задействовано 26 единиц спецтехники.

Цель учений - оценка готовности специальных аварийных бригад, сил и средств предприятия, отработка действий оперативного персонала при возникновении аварии на объекте, а также оповещения должностных лиц, взаимодействия с привлекаемыми организациями.



- По результатам учения будет оформлено заключение о готовности САБ и, в составе пакета документов, направлено в центральную аттестационную комиссию Росатома для получения свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ, - пояснил ведущий инженер ОГО, ЧС и МП Михаил Аноприев.

Следует отметить, что подобные мероприятия призваны поддерживать на высоком уровне безопасность комбината и его производств в самых разных аспектах и обстоятельствах. Принцип безопасности - один из ключевых в деятельности не только Горно-химического комбината, но и всей атомной отрасли, сообщает официальный сайт ГХК.

Фото sibghk.ru