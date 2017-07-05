ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИЛИ
05.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Галина Процкая
На ГХК состоялись тактико-специальные учения, направленные на повышение безопасности производств предприятия
В мероприятии приняли участие более 120 человек - представители 11 подразделений ГХК и четырёх привлечённых организаций: Северского филиала ФГУП «Аварийно-технический центр» (Санкт-Петербург), Межрегионального управления №51 ФМБА России, ФГБУЗ КБ№51 ФМБА России и ФКГУ «Специальное управление ФПС№2 МЧС России».
В ходе выполнения задач было задействовано 26 единиц спецтехники.
Цель учений - оценка готовности специальных аварийных бригад, сил и средств предприятия, отработка действий оперативного персонала при возникновении аварии на объекте, а также оповещения должностных лиц, взаимодействия с привлекаемыми организациями.
- По результатам учения будет оформлено заключение о готовности САБ и, в составе пакета документов, направлено в центральную аттестационную комиссию Росатома для получения свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ, - пояснил ведущий инженер ОГО, ЧС и МП Михаил Аноприев.
Следует отметить, что подобные мероприятия призваны поддерживать на высоком уровне безопасность комбината и его производств в самых разных аспектах и обстоятельствах. Принцип безопасности - один из ключевых в деятельности не только Горно-химического комбината, но и всей атомной отрасли, сообщает официальный сайт ГХК.
Фото sibghk.ru
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
10 июня 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияНа станции теплоснабжения Горно-химического комбината прошли противопожарные учения
2 октября 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияНа ГХК прошли учения по оценке готовности к ликвидации чрезвычайной ситуации
26 февраля 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорские пожарные провели масштабные учения по тушению зданий повышенной этажности
19 июня 2014 | Раздел: Cобытия••• Почти полтысячи пациентов эвакуировали из стационара КБ-51 в ходе пожарно-спасательных учений
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
марина, в новости: КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ
Жека, в новости: КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ
Жека, в новости: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА ОЗЕРА
Татьяна Фирсова, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Светлана, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
Татьяна Фирсова, в новости: РАСКОШЕЛИВАЙТЕСЬ!
Татьяна Фирсова, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Жека, в новости: ГУЛЯЙ, МОЛОДЕЖЬ!
Грэг, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Жека, в новости: ДВОРЫ В АСФАЛЬТ
Гость Гость, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
НОВОСТИ ЧАСА
В деле «пьяного мальчика» вскрыты нарушения
Первая судмедэкспертиза после ДТП в Подмосковье могла быть проведена с многочисленными нарушениями
Убиты родственники экс-командира ОМОН Таджикистана
ДУШАНБЕ, 5 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. Четверо близких родственников экс-командира ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халимова, примкнувшего в 2015 году к террористической организации «Исламское государство»*, убиты на юге страны…
«Зачем спасать, если все равно умрет»: чиновницу уволили за бессердечие
Сотрудницу Минздрава Астраханской области Анну Любезнову уволили после скандального комментария о бессмысленности лечения местной жительницы, появившегося в интернете от имени чиновницы. Об этом сообщает РИА Новости.
Пескова обескуражил вопрос о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о том, готовится ли Владимир Путин к крепкому рукопожатию с президентом США Дональдом Трампом.
«Иванушку» погубил алкоголь
Директор Гарика Сукачева Алексей Кудинов заявил, что артист жив-здоров и устал опровергать подобные новости, передает сайт kp.ru. В четверг, 29 июня, в одной из московских больниц скончался 47-летний экс-солист «Иванушек».
Первая судмедэкспертиза после ДТП в Подмосковье могла быть проведена с многочисленными нарушениями
Убиты родственники экс-командира ОМОН Таджикистана
ДУШАНБЕ, 5 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. Четверо близких родственников экс-командира ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халимова, примкнувшего в 2015 году к террористической организации «Исламское государство»*, убиты на юге страны…
«Зачем спасать, если все равно умрет»: чиновницу уволили за бессердечие
Сотрудницу Минздрава Астраханской области Анну Любезнову уволили после скандального комментария о бессмысленности лечения местной жительницы, появившегося в интернете от имени чиновницы. Об этом сообщает РИА Новости.
Пескова обескуражил вопрос о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о том, готовится ли Владимир Путин к крепкому рукопожатию с президентом США Дональдом Трампом.
«Иванушку» погубил алкоголь
Директор Гарика Сукачева Алексей Кудинов заявил, что артист жив-здоров и устал опровергать подобные новости, передает сайт kp.ru. В четверг, 29 июня, в одной из московских больниц скончался 47-летний экс-солист «Иванушек».