"ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

-Как железногорские выпускники справились с ЕГЭ, и почему отменили общегородскую церемонию вручения медалей?

-На озере в поселке Новый путь постоянно происходят кровавые драки с участием приезжих. Появится ли в поселке свой собственный полицейский пост?

-Водитель ПАТП решил предупредить автомобилистов об опасности и посадил дерево прямо в яму на дороге. Что может грозить железногорцу за создание помехи?

-Когда закончится строительство дома по Ленинградскому 18 г?

-Каковы последствия воскресного ливня?

-Итоги фотоконкурса близнецов и условия нового конкурса «Мой любимый сад»

Читайте газету "Город и Горожане"!