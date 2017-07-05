В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ

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05.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Галина Процкая

В День семьи, любви и верности в Красноярске пройдет праздничный Молебен

8 июля, в день памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев (1228 год) Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит молебное пение у памятника святым, который установлен на площади перед Дворцом труда (пр. Металлургов, 22).

Начало молебного пения в 12.00. 

В этот же день, 8 июля, на красноярской АРТ-набережной состоится праздничная концертная программа. Начало в 18.00.

Напомним, святые благоверные Петр и Феврония традиционно почитаются в Православии как небесные покровители семьи, супружества и материнства. Начиная с 2008 года, ко дню почитания их памяти, приурочен церковно-государственный праздник Дня семьи, любви и верности.

Красноярская епархия приглашает жителей и гостей края на праздник!

фото newslab.ru



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