В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ
В День семьи, любви и верности в Красноярске пройдет праздничный Молебен
8 июля, в день памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев (1228 год) Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон возглавит молебное пение у памятника святым, который установлен на площади перед Дворцом труда (пр. Металлургов, 22).
Начало молебного пения в 12.00.
В этот же день, 8 июля, на красноярской АРТ-набережной состоится праздничная концертная программа. Начало в 18.00.
Напомним, святые благоверные Петр и Феврония традиционно почитаются в Православии как небесные покровители семьи, супружества и материнства. Начиная с 2008 года, ко дню почитания их памяти, приурочен церковно-государственный праздник Дня семьи, любви и верности.
Красноярская епархия приглашает жителей и гостей края на праздник!
фото newslab.ru
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