РОДНОЙ КРАЙ В ОБЪЕКТИВЕ
05.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая
Молодежь Железногорска приглашают принять участие в фотоконкурсе
Красноярская краевая молодежная библиотека совместно с Крымской республиканской библиотекой для молодежи проводит межрегиональный творческий фотоконкурс «Источник вдохновения – Мой Край!».
Фотоконкурс проводится в рамках Года экологии в России. Творческие соревнования посвящены природным достопримечательностям Красноярского края и Республики Крым.
К участию в фотоконкурсе приглашается молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
Подробности участия можно посмотреть ЗДЕСЬ
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