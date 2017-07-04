РАДИОПРОГРАММА ОТ 4 ИЮЛЯ

Президент США Дональд Трамп призвал Китай принять жесткие меры по отношению к КНДР после очередного ракетного запуска ПхеньянаВ Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил Гранин. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в медицинских кругах города.Украинское правительство в случае потери транзита российского газа пересмотрит возможности национальной газотранспортной системы (ГТС) и подземных хранилищ топлива.Украинские силовики распространяют у линии соприкосновения в Донбассе листовки с призывом к военнослужащим Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сдаться в плен, сообщили РИА Новости в Центре взаимодействия с…Кузьминский районный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте жителя подмосковного Серпухова Никиты Садкова, который обвиняется в надругательстве над государственным флагом России у стен Кремля и экстремизме, передает «Интерфакс» со…