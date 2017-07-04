ЧП В КРАСНОЯРСКЕ

В Красноярске три человека умерли от отравления неизвестной жидкостью

Предположительно, все отравились спиртосодержащей жидкостью, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Артем Кишкурин.

По его словам, в понедельник вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в гараже в Советском районе Красноярска были обнаружены четыре человека в бессознательном состоянии.



"Сотрудники полиции обнаружили тело 52-летнего мужчины. Еще трое пострадавших были госпитализированы. Позже скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина. По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление неустановленной спиртосодержащей жидкостью", — сказал Кишкурин.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.



Источник: РИА Новости

Фото: astra30.today