В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПИДСТРЕЛА
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 6 июля
День семьи, любви и верности мы отмечаем 8 июля. Что делается на законодательном уровне, чтобы поддержать институт семьи? Какова статистика браков и разводов в Железногорске, и как городской ЗАГС укрепляет и поддерживает семейные ценности?
На эти и другие вопросы ответит руководитель железногорского территориального отдела агентства ЗАГС Татьяна Пидстрела.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 6 июля, в 12.30. И слушайте по городскому радио в этот же день в 13,20. Программа прозвучит в записи.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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