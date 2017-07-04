В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПИДСТРЕЛА

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 6 июля

День семьи, любви и верности мы отмечаем 8 июля. Что делается на законодательном уровне, чтобы поддержать институт семьи? Какова статистика браков и разводов в Железногорске, и как городской ЗАГС укрепляет и поддерживает семейные ценности?

На эти и другие вопросы ответит руководитель железногорского территориального отдела агентства ЗАГС Татьяна Пидстрела.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 6 июля, в 12.30. И слушайте по городскому радио в этот же день в 13,20. Программа прозвучит в записи.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.