Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ЧП В КРАСНОЯРСКЕ

ЧП В КРАСНОЯРСКЕ
04.07.17 | Главные темы / Происшествия
В Красноярске три человека умерли от отравления неустановленной
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПИДСТРЕЛА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПИДСТРЕЛА
04.07.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 6 июля

"БЛАГОВЕСТ" НА КОСМОДРОМЕ
04.07.17 | Главные темы / Cобытия
Космический аппарат «Благовест», созданный компанией «ИСС», доставлен на
ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ

ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ
04.07.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорская спортсменка Вероника Зотова завоевала два золота и серебро на
ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ!

ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ!
04.07.17 | Главные темы / Cобытия
В Первомайском 29-летняя оборотистая гражданка наняла эвакуатор, вывезла и

"БЛАГОВЕСТ" НА КОСМОДРОМЕ

04.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая

Космический аппарат «Благовест», созданный компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», доставлен на космодром запуска «Байконур»

Транспортировка спутника связи и вещания «Благовест» №11 прошла в штатном режиме. На протяжении всего пути от завода до космодрома специалисты компании «ИСС» контролировали перевозку, используя датчики, которыми оснащён специально созданный для этих целей герметичный транспортировочный контейнер.

На «Байконуре» решетнёвцы совместно с сотрудниками космодрома в ближайшее время приступят к подготовке спутника к запуску.

Новый телекоммуникационный космический аппарат «Благовест» №11 создан Решетнёвской фирмой на базе негерметичной платформы тяжёлого класса «Экспресс-2000». В составе спутника впервые применена полезная нагрузка разработки и изготовления «ИСС». Космический аппарат предназначен для высокоскоростного доступа в Интернет, передачи данных, телерадиопрограмм, обеспечения телефонной и видеоконференцсвязи.

Фото: iss-reshetnev.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
БЛАГОВЕСТ НА ИСПЫТАНИИ

БЛАГОВЕСТ НА ИСПЫТАНИИ
15 июня 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске специалисты АО "ИСС" приступили к тестированию космического аппарата «Благовест»
СТАРТ ДАН!

СТАРТ ДАН!
15 декабря 2014 | Раздел: Cобытия
••• Ракета-носитель "Протон-М" со спутником связи "Ямал-401" стартовала с космодрома Байконур
ГОТОВНОСТЬ №1

ГОТОВНОСТЬ №1
30 октября 2014 | Раздел: Cобытия
•••Спутник «Ямал-401» доставлен на «Байконур»
ВПЕРЕД, К ЗВЕЗДАМ!

ВПЕРЕД, К ЗВЕЗДАМ!
29 августа 2014 | Раздел: Cобытия
••• Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» изготовила очередной телекоммуникационный космический аппарат «Ямал-401».

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость Гость, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

В Донбассе предотвращен теракт
Теракт против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предотвратили в Луганске. Об этом во вторник, 4 июля, заявил глава Министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает РИА Новости.

«Дело пьяного мальчика»: российские судмедэкспертизы несовершенны
Российский генпрокурор Юрий Чайка обратился к секретарю Совбеза Николаю Патрушеву с письмом, в котором рассказал о низком качестве судмедэкспертиз в России.

Убийство «балканского мясника» приписали России
Один из лидеров террористической группировки ИГ косовар Лавдим Мухаксери, также известный как Абу Абдулла аль-Косова, предположительно погиб в сирийском Идлибе.

Названы самые смешные «перлы» ЕГЭ-2017
Доцент кафедры мировой истории Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Шмидт собрал самые интересные и смешные высказывания из выпускных работ школьников. Об этом сообщает «Телеинформ».

Первый канал поймали на обмане
Первый канал пытается привлечь новую аудиторию для политического ток-шоу «Время покажет» с помощью интернет-ботов. В результате в телеэфир выдаются сотни сообщений из Twitter.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ ЗМЕИНОЕ НАШЕСТВИЕ ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ ЗИМА УЖЕ БЛИЗКО ШКОЛА, ПРОЩАЙ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Июль 2017 (15)
Июнь 2017 (178)
Май 2017 (159)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.