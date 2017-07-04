"БЛАГОВЕСТ" НА КОСМОДРОМЕ
Космический аппарат «Благовест», созданный компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», доставлен на космодром запуска «Байконур»
Транспортировка спутника связи и вещания «Благовест» №11 прошла в штатном режиме. На протяжении всего пути от завода до космодрома специалисты компании «ИСС» контролировали перевозку, используя датчики, которыми оснащён специально созданный для этих целей герметичный транспортировочный контейнер.
На «Байконуре» решетнёвцы совместно с сотрудниками космодрома в ближайшее время приступят к подготовке спутника к запуску.
Новый телекоммуникационный космический аппарат «Благовест» №11 создан Решетнёвской фирмой на базе негерметичной платформы тяжёлого класса «Экспресс-2000». В составе спутника впервые применена полезная нагрузка разработки и изготовления «ИСС». Космический аппарат предназначен для высокоскоростного доступа в Интернет, передачи данных, телерадиопрограмм, обеспечения телефонной и видеоконференцсвязи.
Фото: iss-reshetnev.ru
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