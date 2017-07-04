ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ
04.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 18 | Автор: Галина Процкая
Железногорская спортсменка с нарушениями зрения Вероника Зотова завоевала два золота и серебро на парачемпионате России по легкой атлетике
Соревнования прошли на прошлой неделе в Саранске. В составе сборной команды Красноярского края выступила наша землячка Вероника Зотова. Она стала лучшей в беге на дистанциях 100 и 200 метров, а также второй в прыжках в длину.
Состязания стали отборочным этапом перед чемпионатом мира в Лондоне, который состоится в августе. Однако шансы на участие российской сборной в соревнованиях близки к нулю.
фото gig26.ru
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