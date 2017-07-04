ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ

Железногорская спортсменка с нарушениями зрения Вероника Зотова завоевала два золота и серебро на парачемпионате России по легкой атлетике

Соревнования прошли на прошлой неделе в Саранске. В составе сборной команды Красноярского края выступила наша землячка Вероника Зотова. Она стала лучшей в беге на дистанциях 100 и 200 метров, а также второй в прыжках в длину.

Состязания стали отборочным этапом перед чемпионатом мира в Лондоне, который состоится в августе. Однако шансы на участие российской сборной в соревнованиях близки к нулю.

фото gig26.ru