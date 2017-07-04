ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ!

Полиция установила злоумышленницу, совершившую кражу автомобиля

30 июня в дежурную часть поступило заявление о пропаже автомобиля ВАЗ-2107 со двора одного из домов по улице Белорусской.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили ранее не судимую, не работающую 29-ти летнюю жительницу этого же дома, совершившую данную кражу. Нуждаясь в деньгах, предприимчивая гражданка наняла автоэвакуатор, вывезла автомобиль и продала его.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Автомобиль изъят.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск