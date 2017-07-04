НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 3 ИЮЛЯ
04.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 24 | Автор: Сергей Скляров
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Теракт против наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предотвратили в Луганске. Об этом во вторник, 4 июля, заявил глава Министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает РИА Новости.
«Дело пьяного мальчика»: российские судмедэкспертизы несовершенны
Российский генпрокурор Юрий Чайка обратился к секретарю Совбеза Николаю Патрушеву с письмом, в котором рассказал о низком качестве судмедэкспертиз в России.
Убийство «балканского мясника» приписали России
Один из лидеров террористической группировки ИГ косовар Лавдим Мухаксери, также известный как Абу Абдулла аль-Косова, предположительно погиб в сирийском Идлибе.
Названы самые смешные «перлы» ЕГЭ-2017
Доцент кафедры мировой истории Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Шмидт собрал самые интересные и смешные высказывания из выпускных работ школьников. Об этом сообщает «Телеинформ».
Первый канал поймали на обмане
Первый канал пытается привлечь новую аудиторию для политического ток-шоу «Время покажет» с помощью интернет-ботов. В результате в телеэфир выдаются сотни сообщений из Twitter.