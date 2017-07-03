ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ

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03.07.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 73 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске в массовом ДТП с автобусом пострадали дети
Очевидцы сообщили, что в воскресенье, 2 июля, после аварии были госпитализированы четыре человека, среди пострадавших были и дети. Столкнулись «ВАЗ», «Киа» и автобус. При этом у водителя иномарки были признаки алкогольного опьянения.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
Источник: Медиа-портал “Столица 24”
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