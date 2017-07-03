НАРОДНЫЙ ВЕНОК
6 июля канун дня Ивана Купалы в парке состоятся праздничные мероприятия в стиле славянских традиций
Открывает праздник в 18.00 в партере клуба «Спутник» состязание удачи «Пока цветет клевер» - поиск 4-х листного клевера. В продолжение праздника следует командное соревнование косарей «Зеленые гонки», которое проходит уже второй год подряд. А в 19.30 состоится конкурс для зрителей – поиск приза в копне травы.
На площадке «Собольки» пройдут мастер-классы по изготовлению символов и оберегов в теме праздника, плетению венков, а также изобразительный конкурс на тему «Портреты мифологических существ». В 21.00 подведут итоги творческого конкурса по созданию венков и ободков на голову из трав и цветов. И в финале праздника – запуск «народного венка» в озеро, гадание по венкам на суженого.
Завершающим пунктом программы станет мероприятие «Сказки на ночь» – показ кинокартины, выбранной путем зрительского голосования.
Источник: kirovpark.ru
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