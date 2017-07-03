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АТОМНЫЙ ФЛЭШМОБ

03.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 40 | Автор: Галина Процкая

29 июня в детском оздоровительном лагере «Горный» при поддержке Горно-химического комбината прошёл традиционный летний праздник - День ГХК
На торжественной линейке детвору тепло приветствовал почётный гость - депутат городского совета, руководитель группы ФХ ГХК Сергей Лопатин.

- Сегодня вы все примете участие в познавательных и спортивных мероприятиях. Будут победители, а проигравших не будет. Должна победить только дружба, - напутствовал ребят Сергей Иванович.

Под песню «Сильней Росатом - сильней Россия» ребята устроили флеш-моб - большой хоровод по дорожкам лагеря. А затем азартно включились в весёлые подвижные игры и конкурсы, чтобы заработать «валюту» - «атомики». На них участники праздника «покупали» на «Атомном базаре» призы. Самыми желанными приобретениями стали сувениры с логотипом ГХК.

Призы достались всем желающим. Одним из популярных конкурсов в День ГХК, как всегда, стала «Летняя фантазия» - конкурс рисунков на асфальте. Завершился этот яркий, насыщенный и интересный день конкурсом «Мистер и Мисс «Горный» и чаепитием с вкуснейшими пирогами.

По материалам сайта sibghk.ru



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