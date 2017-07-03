ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

По вопросам ремонта дворов работают телефоны «горячей линии»

В ЗАТО Железногорск в рамках проекта «Формирование комфортной среды на 2017 год» проходит ремонт дворовых территорий.

По вопросам проведения ремонтных работ жители могут обращаться по телефонам «горячей линии»:

Железногорск – 76-61-00,

поселок Подгорный – 79-64-65.



В этом году будут отремонтированы 73 дворовые территории – 61 двор в Железногорске, 12 – в поселке Подгорный. Все они прошли конкурсный отбор, одним из главных условий которого был высокий процент оплаты за жилищно-коммунальные услуги – более 90%, сообщает муниципальный портал.