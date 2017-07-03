НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 30 ИЮНЯ

Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, сбившей в Подмосковье шестилетнего ребенка, в крови которого позднее был обнаружен алкоголь, передает «Интерфакс».В официальном Твиттере сборной России опубликовано заявление на тему слухов о конфликте в национальной команде.Бывший украинский министр обороны Анатолий Гриценко предложил совершать теракты на территории России.Президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным планирует в первую очередь обсудить ситуации в Сирии и на Украине.В центре Одессы при помощи радиоуправляемого взрывного устройства взорван легковой автомобиль. О пострадавших при инциденте не сообщается.