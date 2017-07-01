ДЫШИ КИСЛОРОДОМ
01.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Татьяна Зимина
В Железногорске отмечают День молодежи в необычном формате.
На территории лыжной базы «Снежинка», с самого утра, проходит фестиваль «Кислород».
Фотоотчет с праздника
фото Татьяны Зиминой
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