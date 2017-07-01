ДЫШИ КИСЛОРОДОМ

В Москве в Государственном центральном концертном зале «Россия» (Лужники) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между 37-летним российским супертяжеловесом Александром Поветкиным (32-1-0, 23 KO) и 33-летним украинцем…Главное управление МВД России по Брянской области проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли два подростка, передает ТАСС.Командование ВСУ планирует создать отдельное подразделение, состоящее исключительно из иностранцев, информирует МВД ЛНР со ссылкой на собственные источники. Об этом сообщает РИА Новости.Командование армии САР опровергло заявление боевиков о применении правительственными военными хлора в восточном пригороде Дамаска.Российское консульство в Хьюстоне (штат Техас) сообщило об отсутствии граждан РФ среди пострадавших во время стрельбы в ночном клубе в американском городе Литтл-Рок (штат Арканзас).