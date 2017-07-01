КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ
Заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского края Елена Цитович посетила Железногорск
Цель визита посмотреть как реализуется на нашей территории программа "Комфортная городская среда», в рамках которой Железногорск получил финансирование на ремонт дворов и реконструкцию района на Ленинградском проспекте.
Напомним, что по краевой программе 17 субьектов края получили финансирование на улучшение городской среды. В Железногорске уже полным ходом идут работы по асфальтированию дворов, в чем смогла убедиться Елена Цитович.
Сейчас подрядная организация ведет работы на Ленинградском, 29. Что касается создания так называемого "Бульвара Ленинградский", Елена Савельевна согласна, что район Ленинградского, действительно, требует современного преображения.
Отметим, что на днях завершились торги на выполнения работ по созданию «Ленинградского бульвара». Конкурс выиграла компания «Благоустройство». К работе работники компании приступят предположительно 10 июля.
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