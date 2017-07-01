КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского края Елена Цитович посетила Железногорск

Цель визита посмотреть как реализуется на нашей территории программа "Комфортная городская среда», в рамках которой Железногорск получил финансирование на ремонт дворов и реконструкцию района на Ленинградском проспекте.

Напомним, что по краевой программе 17 субьектов края получили финансирование на улучшение городской среды. В Железногорске уже полным ходом идут работы по асфальтированию дворов, в чем смогла убедиться Елена Цитович.