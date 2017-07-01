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КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ

01.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 53 | Автор: Татьяна Зимина

Заместитель министра строительства и ЖКХ Красноярского края Елена Цитович посетила Железногорск

Цель визита посмотреть как реализуется на нашей территории программа "Комфортная городская среда», в рамках которой Железногорск получил финансирование на ремонт дворов и реконструкцию района на Ленинградском проспекте.
Напомним, что по краевой программе 17 субьектов края получили финансирование на улучшение городской среды. В Железногорске уже полным ходом идут работы по асфальтированию дворов, в чем смогла убедиться Елена Цитович.

Сейчас подрядная организация ведет работы на Ленинградском, 29. Что касается создания так называемого "Бульвара Ленинградский", Елена Савельевна согласна, что район Ленинградского, действительно, требует современного преображения.

- Пешеходная дорожка на Ленинградском, спортивные и детские игровые комплексы, качели для отдыха, весь проект- смелое решение руководителей вашего города. Другие территории предпочли просто провести капитальные ремонты зон отдыха, не решившись на кардинальные перемены. У железногорцев появится зона семейного отдыха, которую в последствии, также можно будет развивать.

Отметим, что на днях завершились торги на выполнения работ по созданию «Ленинградского бульвара». Конкурс выиграла компания «Благоустройство». К работе работники компании приступят предположительно 10 июля.



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