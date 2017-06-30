МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
Железногорские певцы и музыканты станут героями клипов композитора Тимура Ведерникова
Продюсер проекта «Музыка вместе. 10 песен Росатома» Тимур Ведерников сегодня приехал в Железногорск на прослушивание исполнителей для своих будущих клипов
Идея проекта - записать как можно больше разных и интересных вокалистов и инструменталистов, чтобы создать общий клип, в котором примут участие люди из разных уголков России.
- Все клипы мы будем записывать на улице. Это музыка, которая создается в режиме реального времени, - говорит продюсер.
Железногорск – первый город, который посетил Тимур Ведерников. Сегодня он уже прослушал ребят из музыкальной студии «Берег детства», руководителя коллектива Николая Левашова, инструментальную группу «Фламенко» и дочку корреспондента нашей редакции радио и «Свежего ТВ» Полину Зимину. Уже завтра состоится первая запись видеороликов. Клипы будут готовы к сентябрю и появятся на канале Youtube.
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