ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 29 ИЮНЯ
30.06.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 28 | Автор: Сергей Скляров
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Российские туристы застряли в Греции
Россиянка Татьяна Родина рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что группа туристов несколько дней не может вылететь из Греции. «Засада на Крите.
Россия отказалась платить взносы в Совет Европы
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре проинформировал генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда о решении России приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за…
Вечером Москву ждут 9-балльные пробки
Интернет-сервис «Яндекс» сообщает, что вечерние пробки в Москве в часы пик могут достигнуть 9 баллов.