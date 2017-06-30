ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 29 ИЮНЯ

Под минометный обстрел попали сирийские военные в районе Самдании на Голанских высотах, передает РИА Новости.В Москве в пятницу, 30 июня, в результате урагана на Сигнальном проезде на автомобиль упал столб, один человек погиб.Россиянка Татьяна Родина рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что группа туристов несколько дней не может вылететь из Греции. «Засада на Крите.Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре проинформировал генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда о решении России приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за…Интернет-сервис «Яндекс» сообщает, что вечерние пробки в Москве в часы пик могут достигнуть 9 баллов.