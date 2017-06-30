В ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

Железногорский музей объявил сбор вещей для погорельцев из Манского района



В настоящее время наши земляки переживают последствия пожара, случившегося в июне в деревне Белогорка и уничтожившего более десяти домов.

Сотрудники Музейно-выставочного центра не остались равнодушными к этой беде и объявили акцию «Помоги пострадавшим от пожара». Музейщики обращаются к горожанам с призывом присоединиться к благотворительной акции.

В МВЦ принимают предметы для дома и чистые вещи для погорельцев - с 1 июля ежедневно с 12 до 19 часов (кроме воскресенья), по адресу: ул.Свердлова,49а.