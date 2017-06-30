В ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ
30.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая
Железногорский музей объявил сбор вещей для погорельцев из Манского района
В настоящее время наши земляки переживают последствия пожара, случившегося в июне в деревне Белогорка и уничтожившего более десяти домов.
Сотрудники Музейно-выставочного центра не остались равнодушными к этой беде и объявили акцию «Помоги пострадавшим от пожара». Музейщики обращаются к горожанам с призывом присоединиться к благотворительной акции.
В МВЦ принимают предметы для дома и чистые вещи для погорельцев - с 1 июля ежедневно с 12 до 19 часов (кроме воскресенья), по адресу: ул.Свердлова,49а.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре проинформировал генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда о решении России приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за…
Вечером Москву ждут 9-балльные пробки
Интернет-сервис «Яндекс» сообщает, что вечерние пробки в Москве в часы пик могут достигнуть 9 баллов.