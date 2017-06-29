ПЕРВАЯ ЖЕРТВА ОЗЕРА
29.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Происшествия | Просмотров: 21 | Автор: Татьяна Фирсова
На городском озере в Железногорске утонула женщина
В Железногорске на городском озере между элковским пляжем и спасательной станцией утонула женщина старше 50-ти лет.
Это произошло около 23 часов накануне, 28 июня. Утонувшую спасатели КБУ подняли сегодня рано утром. По словам директора Комбината благоустройства Николая Пасечкина, причины смерти он не знает, но полагает все же, что это не криминальная смерть, признаков насильственной смерти на теле утонувшей нет.
На берегу ночью отдыхала компания, что произошло и как развивались события — дело железногорской полиции, считает директор КБУ.
Отметим, это первая жертва городского озера. А на прошлой неделе, 26 июня, на озере в Новом Пути утонул красноярец, он был в алкогольном опьянении.
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