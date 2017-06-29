ПЛАНКА – ОЛИМПИАДА

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29.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Наталья Булгак

Известный железногорский легкоатлет, член сборной России Артем Макаренко продолжает тренировки даже на каникулах

Воспитанник ДЮСШ-1 приехал в родной Железногорск. Такие визиты стали очень редки, так как Артем большую часть времени проводит в Москве и Сочи. День у спортсмена всегда сопровождается тренировками, а иначе нельзя, говорит Артем. Недавно кандидат в мастера спорта по многоборью сдал норматив Мастера международного класса, но когда это звание станет для железногорца официальным, пока никто сказать не может.

На тренировку, которая проходила сегодня утром на стадионе «Труд», пришел один из первых тренеров спортсмена Анатолий Гаврилович Федяков. Он занимался с Артемом, когда тот учился еще в шестом классе. Сегодня он продолжает работать с юными дарованиями, а успехи Макаренко для тренера дело обычное, ведь успех для спортсмена – это, в первую очередь, вложение сил.

Напомним, в мае на Кубке России по легкоатлетическому многоборью во взрослой категории (г. Адлер) Артём Макаренко установил новый личный рекорд и стал победителем Кубка России в молодёжной категории.

В первой декаде июня в Смоленске прошел чемпионат России по многоборью, где Артем также занял призовое место.

Впереди у железногорского спортсмена – тренировки, сборы, соревнования и главная цель – попасть и достойно выступить на Олимпиаде.

 

фото Натальи Булгак



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