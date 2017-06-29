РЕЙДЫ НА ВОДОЕМАХ

В рамках акции «Вода – безопасная территория» сотрудники государственной инспекции по маломерным судам в минувшие выходные провели патрулирование на водоемах ЗАТО

Профилактические мероприятия направлены на недопущение возникновения несчастных случаев на водоемах.

В ходе рейда с рыбаками проведены разъяснительные беседы о правилах поведения на воде. Гражданам напомнили о необходимости наличия средств спасения, настоятельно порекомендовали не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

Проверку проходят и судовладельцы. Осмотру подлежат документы на управление судном и наличие спасательных средств на борту.

Всем проинструктированным были розданы памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб.

Инспекторы ГИМС патрулируют также и на береговой линии. Особое внимание - к неорганизованным стихийным пляжам.

ГИМС напоминает, что купание безопасно только на санкционированных пляжах.

Не оставляйте детей без присмотра у воды. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения!

Фото: rumpel-land.ru