РЕЙДЫ НА ВОДОЕМАХ
В рамках акции «Вода – безопасная территория» сотрудники государственной инспекции по маломерным судам в минувшие выходные провели патрулирование на водоемах ЗАТО
Профилактические мероприятия направлены на недопущение возникновения несчастных случаев на водоемах.
В ходе рейда с рыбаками проведены разъяснительные беседы о правилах поведения на воде. Гражданам напомнили о необходимости наличия средств спасения, настоятельно порекомендовали не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.
Проверку проходят и судовладельцы. Осмотру подлежат документы на управление судном и наличие спасательных средств на борту.
Всем проинструктированным были розданы памятки с правилами безопасного поведения на водных объектах и номерами телефонов экстренных служб.
Инспекторы ГИМС патрулируют также и на береговой линии. Особое внимание - к неорганизованным стихийным пляжам.
ГИМС напоминает, что купание безопасно только на санкционированных пляжах.
Не оставляйте детей без присмотра у воды. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения!
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