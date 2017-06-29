НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 28 ИЮНЯ

ВМФ России получит отечественную замену французским «Мистралям». К 2025 году планируется закончить строительство двух универсальных десантных корабля типа «Прибой».Председатель инициативной группы украинских переселенцев в Севастополе Михаил Барашков заявил о «правовой ловушке», в которой оказались бывшие жители Украины, перебравшиеся в Крым. Об этом сообщает «Независимая газета».В популярном сообществе MDK в социальной сети в «ВКонтакте» посмеялись над смертью экс-солиста «Иванушки International» Олега Яковлева.Скандально известную гонщицу, а теперь еще и злостную прогульщицу Мару Багдасарян снова отправили под арест — за уклонение от обязательных работ.В связи с ожидаемой жарой в МЧС объявили экстренное предупреждение. Температура в районе сорока градусов тепла ожидается 1 и 2 июля.