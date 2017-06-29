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ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ

29.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 38 | Автор: Татьяна Зимина

Главную улицу Железногорска начнут ремонтировать с 10 июля
Через 11 дней начнется долгожданный ремонт улицы Ленина и еще трех городских дорог. Накануне об этом журналистам сообщил руководитель УКС администрации Железногорска Сергей Свиридов. Среди запланированных работ: продолжение дорожного ремонта по улице Красноярской (в районе Школы космонавтики), на улицах: Транзитная и Загородная. Всего на асфальтирование дорог, включая улицу Ленина, выделено 79, 5 млн рублей.
Торги на на данные работы уже прошли. Ремонт улицы Ленина выиграла организация «Благоустройство». Фирма готова за 46 млн рублей провести комплексный дорожный ремонт центральной улицы. На Красноярскую, согласно торгам, потратят 11 млн рублей, на Загородную около 6 млн, и на Транзитную – 15 млн рублей.

- Работы на всех объектах стартуют 10 июля и должны завершиться 2 октября этого года, подчеркнул Сергей Свиридов.


Организация «Благоустройство» параллельно возьмется выполнять и реконструкцию так называемого «Бульвара Ленинградский». Фирма выиграла аукцион, снизив стоимость работ с 15 млн рублей до 13 млн рублей.

Подрядная организация готова одновременно с дорожными работами на улице Ленина провести масштабные перемены на участке от ТЦ «Михайловский» до выхода к озеру.
Напомним, что проектом здесь предусмотрена установка детского игрового комплекса возле Центра досуга, замена асфальтового покрытия на протяжении всей пешеходной дорожки, ведущей к озеру, и создание зоны отдыха для горожан в районе бассейна «Дельфин». Строители должны приступить к работе также 10 июля, сдать объект до 31 октября.
фото Татьяны Зиминой



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