ВДОХНИ КИСЛОРОД
День молодежи в Железногорске пройдет в необычном формате
В этом году День молодежи пройдет 1 июля на территории лыжной базы «Снежинка». Горожан ждет необычный формат праздника, а именно: фестиваль «Кислород» (подобие фестиваля «Зеленый», который проходит в Красноярске). «Кислород», по уверениям организаторов, состоится на горнолыжной базе «Снежинка» при любой погоде. Синоптики похолодание и не прогнозируют.
Директор Молодежного центра Иван Святченко обещает молодым и активным железногорцам насыщенную развлекательную программу. С 11.00 свою работу начнут различные площадки, и для маленьких ребятишек и для людей постарше. В программе представлены: тренинги, фотоплощадки, мастер – классы и много всего интересного. Вечером для железногорцев выступит красноярская кавер - группа «Мятный бриз» и железногорская группа «Da.Bro».
Что будет на главной сцене?
19:00 – 20:30 – концертная программа с участием творческих коллективов г.Железногорска
20:30 – 21:30 – «Da.Bro»
21:30 – 22:30 – «Мятный бриз»
22:30 – арт-группа «Fabula»
23:00 – закрытие фестиваля
Лекторий на «Кислороде»
12:00 – 14:00 - «Простые секреты диетологии, о которых многие не знают». Ведет лекцию медицинский эксперт и диетолог Татьяна Петрунникова
15:00 – 15:30 - «Мифы и стереотипы в изучении иностранного языка ». Ведет лекцию Алена Горовая, академический директор лингвистической школы;
16:00 – 18:00 - «Дизайн твоего пути». Ведет лекцию Елена Невейкина, мама в декрете, открывшая свое дело.
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