ВДОХНИ КИСЛОРОД

День молодежи в Железногорске пройдет в необычном формате



В этом году День молодежи пройдет 1 июля на территории лыжной базы «Снежинка». Горожан ждет необычный формат праздника, а именно: фестиваль «Кислород» (подобие фестиваля «Зеленый», который проходит в Красноярске). «Кислород», по уверениям организаторов, состоится на горнолыжной базе «Снежинка» при любой погоде. Синоптики похолодание и не прогнозируют.

Директор Молодежного центра Иван Святченко обещает молодым и активным железногорцам насыщенную развлекательную программу. С 11.00 свою работу начнут различные площадки, и для маленьких ребятишек и для людей постарше. В программе представлены: тренинги, фотоплощадки, мастер – классы и много всего интересного. Вечером для железногорцев выступит красноярская кавер - группа «Мятный бриз» и железногорская группа «Da.Bro».

Что будет на главной сцене?

19:00 – 20:30 – концертная программа с участием творческих коллективов г.Железногорска

20:30 – 21:30 – «Da.Bro»

21:30 – 22:30 – «Мятный бриз»

22:30 – арт-группа «Fabula»

23:00 – закрытие фестиваля

Лекторий на «Кислороде»

12:00 – 14:00 - «Простые секреты диетологии, о которых многие не знают». Ведет лекцию медицинский эксперт и диетолог Татьяна Петрунникова

15:00 – 15:30 - «Мифы и стереотипы в изучении иностранного языка ». Ведет лекцию Алена Горовая, академический директор лингвистической школы;

16:00 – 18:00 - «Дизайн твоего пути». Ведет лекцию Елена Невейкина, мама в декрете, открывшая свое дело.