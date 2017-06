ДОСТУПНЫЕ ШАХМАТЫ

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка конфедераций c командой Португалии, получив приз BUD AF Man of the Match. 34-летний футболист, который стал главным героем серии…Росавтодор намерен привести в нормальное состояние около 85 процентов федеральных дорог по всей стране к концу 2018 года. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Астахов, передает РИА Новости.Под минометный обстрел попали сирийские военные в районе Самдании на Голанских высотах, передает РИА Новости.Один из генералов США пожаловался, сколь много проблем доставляют американцам российская и сирийская авиация. Причем проблем сугубо психологических. В итоге пилоты буквально упрашивают командование открыть огонь.ВМФ России получит отечественную замену французским «Мистралям». К 2025 году планируется закончить строительство двух универсальных десантных корабля типа «Прибой».