ДОСТУПНЫЕ ШАХМАТЫ

В шахматной школе города по ул. Восточная 15 сегодня началась реконструкция

Помещение для интеллектуальной игры оборудуют по программе "Доступная среда".

Для маломобильных людей расширят дверные проемы, сделают входные пандусы, оборудуют туалетную комнату специальными поручнями и приспособлениями.

Средства на преобразование, а это около 300 тысяч рублей, выделены из городского бюджета. Ремонт завершится к 10 августа.

Отметим, школа открылась в 2015 году и с тех пор набирает популярность. Секцию посещают около 150 человек разного возраста, в том числе и люди с ограниченными возможностями. С будущими чемпионами работают именитые тренеры.

фото Татьяны Зиминой