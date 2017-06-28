РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 ИЮНЯ
28.06.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 28 | Автор: Сергей Скляров
• Дополнительная плата за ЖКХ
• Надписи на автобусах
• Доступные шахматы
• Краски жизни
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Голкипер сборной Чили Клаудио Браво признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка конфедераций c командой Португалии, получив приз BUD AF Man of the Match. 34-летний футболист, который стал главным героем серии…
Росавтодор пообещал привести в норму 85% федеральных трасс
Росавтодор намерен привести в нормальное состояние около 85 процентов федеральных дорог по всей стране к концу 2018 года. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Игорь Астахов, передает РИА Новости.
Сирийских военных обстреляли на Голанских высотах
Под минометный обстрел попали сирийские военные в районе Самдании на Голанских высотах, передает РИА Новости.
ВКС РФ довели американских летчиков до нервного истощения
Один из генералов США пожаловался, сколь много проблем доставляют американцам российская и сирийская авиация. Причем проблем сугубо психологических. В итоге пилоты буквально упрашивают командование открыть огонь.
К 2030 году Россия получит три авианесущих корабля
ВМФ России получит отечественную замену французским «Мистралям». К 2025 году планируется закончить строительство двух универсальных десантных корабля типа «Прибой».