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ВДОХНИ КИСЛОРОД
28.06.17 | Главные темы / Cобытия
День молодежи в Железногорске пройдет в необычном формате
ДОСТУПНЫЕ ШАХМАТЫ

ДОСТУПНЫЕ ШАХМАТЫ
28.06.17 | Главные темы / Cобытия
В городской шахматной школе сегодня началась реконструкция

"ГАСТРОЛЕРОВ" ПРОВЕРЯТ
28.06.17 | Главные темы / Происшествия
На территории ЗАТО действовала группа злоумышленников из Ульяновской области,
ДОКУРИЛСЯ ДО УГОЛОВКИ

ДОКУРИЛСЯ ДО УГОЛОВКИ
28.06.17 | Главные темы / Происшествия
Возле стадиона «Труд» у студента открыто похитили электронный курительный
СКАЧОК ТАРИФА

СКАЧОК ТАРИФА
28.06.17 | Главные темы / Cобытия
Тарифы на электроэнергию для жителей Красноярского края изменятся с 1 июля 2017

РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 ИЮНЯ

28.06.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 28 | Автор: Сергей Скляров
 Дополнительная плата за ЖКХ
 Надписи на автобусах
 Доступные шахматы
 Краски жизни

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