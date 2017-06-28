ДОКУРИЛСЯ ДО УГОЛОВКИ

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28.06.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 19 | Автор: Галина Процкая

У студента отобрали электронный курительный испаритель

25 июня в 6 утра в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неустановленное лицо возле стадиона «Труд» открыто похитило у 19-летнего студента одного из красноярских ВУЗов курительный испаритель стоимостью 7 тысяч рублей.

Получив ориентировку, сотрудники дорожной полиции обследовали прилегающую территорию и, по указанным приметам, задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний студент другого учебного заведения. Похищенное было обнаружено при злоумышленнике.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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