ДОКУРИЛСЯ ДО УГОЛОВКИ
У студента отобрали электронный курительный испаритель
25 июня в 6 утра в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неустановленное лицо возле стадиона «Труд» открыто похитило у 19-летнего студента одного из красноярских ВУЗов курительный испаритель стоимостью 7 тысяч рублей.
Получив ориентировку, сотрудники дорожной полиции обследовали прилегающую территорию и, по указанным приметам, задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний студент другого учебного заведения. Похищенное было обнаружено при злоумышленнике.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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