СКАЧОК ТАРИФА

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28.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая

Тарифы на электроэнергию для жителей Красноярского края изменятся с 1 июля 2017 года, сообщает сайт Русгидро

ПАО «Красноярскэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Красноярского края, напоминает, что с 1 июля 2017 года будет изменена стоимость электроэнергии для населения и приравненных к нему потребителей. В августе жители региона получат первые квитанции, рассчитанные с учетом новых тарифов.

Тарифы для населения и приравненных к нему категорий установлены приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 20.12.2016 г. №644-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ПАО «Красноярскэнергосбыт».

С 1 июля 2017 года действуют следующие одноставочные тарифы:

Категория населения

Единица измерения

В пределах социальной нормы

Сверх социальной нормы

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками

руб./кВт*ч

1,66

2,65

Население, проживающее в сельских населенных пунктах

руб./кВт*ч

1,66

2,65

Для остальных категорий населения и приравненных к нему категорий потребителей

руб./кВт*ч

2,37

3,78

Изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе дифференцированных по двум или трем зонам суток.

Подробно ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» в разделе «Тарифы»: http://krsk-sbit.ru/home_tarif.



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