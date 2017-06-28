СКАЧОК ТАРИФА

Тарифы на электроэнергию для жителей Красноярского края изменятся с 1 июля 2017 года, сообщает сайт Русгидро

ПАО «Красноярскэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Красноярского края, напоминает, что с 1 июля 2017 года будет изменена стоимость электроэнергии для населения и приравненных к нему потребителей. В августе жители региона получат первые квитанции, рассчитанные с учетом новых тарифов.

Тарифы для населения и приравненных к нему категорий установлены приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 20.12.2016 г. №644-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ПАО «Красноярскэнергосбыт».

С 1 июля 2017 года действуют следующие одноставочные тарифы:

Категория населения Единица измерения В пределах социальной нормы Сверх социальной нормы Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками руб./кВт*ч 1,66 2,65 Население, проживающее в сельских населенных пунктах руб./кВт*ч 1,66 2,65 Для остальных категорий населения и приравненных к нему категорий потребителей руб./кВт*ч 2,37 3,78

Изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе дифференцированных по двум или трем зонам суток.

Подробно ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» в разделе «Тарифы»: http://krsk-sbit.ru/home_tarif.