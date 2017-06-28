СКАЧОК ТАРИФА
Тарифы на электроэнергию для жителей Красноярского края изменятся с 1 июля 2017 года, сообщает сайт Русгидро
ПАО «Красноярскэнергосбыт», гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Красноярского края, напоминает, что с 1 июля 2017 года будет изменена стоимость электроэнергии для населения и приравненных к нему потребителей. В августе жители региона получат первые квитанции, рассчитанные с учетом новых тарифов.
Тарифы для населения и приравненных к нему категорий установлены приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 20.12.2016 г. №644-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ПАО «Красноярскэнергосбыт».
С 1 июля 2017 года действуют следующие одноставочные тарифы:
|
Категория населения
|
Единица измерения
|
В пределах социальной нормы
|
Сверх социальной нормы
|
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
|
руб./кВт*ч
|
1,66
|
2,65
|
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
|
руб./кВт*ч
|
1,66
|
2,65
|
Для остальных категорий населения и приравненных к нему категорий потребителей
|
руб./кВт*ч
|
2,37
|
3,78
Изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе дифференцированных по двум или трем зонам суток.
Подробно ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» в разделе «Тарифы»: http://krsk-sbit.ru/home_tarif.
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