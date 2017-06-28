ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
28.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Анонсы | Просмотров: 26 | Автор: Наталья Кокорина
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
-«Опять, или снова?» Железногорцев ожидает дополнительный счет за услуги ЖКХ.
-« Умножайте на десять» Железногорская статистика по наркомании.
-«30-летию кооперативного движения посвящается» Наш автор Олег Кирмак предлагает вспомнить эпоху начала 90х.
-Почему детей в Железногорске в два раза меньше, чем пенсионеров?
-Как прошли выпускные балы в школах и Академии МЧС?
-Самая подробная программа молодежного фестиваля «Кислород».
Читайте газету "Город и Горожане"!
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