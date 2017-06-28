ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

-«Опять, или снова?» Железногорцев ожидает дополнительный счет за услуги ЖКХ.

-« Умножайте на десять» Железногорская статистика по наркомании.

-«30-летию кооперативного движения посвящается» Наш автор Олег Кирмак предлагает вспомнить эпоху начала 90х.

-Почему детей в Железногорске в два раза меньше, чем пенсионеров?

-Как прошли выпускные балы в школах и Академии МЧС?

-Самая подробная программа молодежного фестиваля «Кислород».

Читайте газету "Город и Горожане"!