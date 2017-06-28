НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 27 ИЮНЯ

Сенатор Вячеслав Тимченко сообщил о планах по разработке законопроекта по введению общероссийского института почётных граждан, передаёт «Парламентская газета» «Сейчас есть звание „Герой России“ — это прекрасная награда, но не все…По информации «Известий», в то время как в России проходит Кубок конфедераций, на Украине активно обсуждается предложение отказаться от участия в финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года.Московские учителя пожаловались, что директора школ вынуждают их уходить «по собственному желанию».«Киллер» Игорь Гончар, якобы стрелявший в убийцу экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, рассказал о событиях, происходивших на месте преступления, в ходе программы «Пусть говорят» на «Первом канале».Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проблема коррупции на Украине тяжело поддается устранению из-за советского наследия.