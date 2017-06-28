PRОДВИЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

В Железногорске на десяти новых автобусах муниципального перевозчика появились надписи

На десяти новых автобусах, которые муниципальное предприятие «ПАТП» запустило по городским маршрутам в мае, появились надписи, их придумали железногорцы. Лучшие отобрали путем народного голосования, сообщают в администрации.

Опрос жителей проходил на нескольких площадках в течение месяца. В итоге были отобраны шесть вариантов, которые украсили борта новых ПАЗов:

Железногорск – мой город!

Железногорск – на страже Отечества!

Железногорск – одна семья!

Железногорск – на шаг впереди!

Железногорск – центр передовых технологий

Железногорск – город труда и науки!

– Приятно, что автопарк обновляется, и сейчас у нас двадцать девять новых автобусов, которые имеют высокие технические характеристики, не подводят, и в зимнее время сохраняют комфортную атмосферу для пассажиров, – отметил директор МП ПАТП Сергей Плотников.

Директор ПАТП напомнил о повышении стоимости проезда на пригородных и междугородных автобусах с 1 июля на 10%. Как отметил Сергей Плотников, эта мера вынужденная и напрямую связана с подорожанием топлива.

Источник: www.admk26.ru

Фото: Наталья Булгак