PRОДВИЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
В Железногорске на десяти новых автобусах муниципального перевозчика появились надписи
На десяти новых автобусах, которые муниципальное предприятие «ПАТП» запустило по городским маршрутам в мае, появились надписи, их придумали железногорцы. Лучшие отобрали путем народного голосования, сообщают в администрации.
Опрос жителей проходил на нескольких площадках в течение месяца. В итоге были отобраны шесть вариантов, которые украсили борта новых ПАЗов:
Железногорск – на страже Отечества!
Железногорск – одна семья!
Железногорск – на шаг впереди!
Железногорск – центр передовых технологий
Железногорск – город труда и науки!
Директор ПАТП напомнил о повышении стоимости проезда на пригородных и междугородных автобусах с 1 июля на 10%. Как отметил Сергей Плотников, эта мера вынужденная и напрямую связана с подорожанием топлива.
Источник: www.admk26.ru
Фото: Наталья Булгак
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