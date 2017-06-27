РАСКОШЕЛИВАЙТЕСЬ!

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В квитанциях по квартплате за июнь железногорцев ждет перерасчет за горячую воду
ГЖКУ пересчитает стоимость расхода горячей воды за 2016 год и за период с 1 января по май 2017. Для этого будут сравниваться показания общедомовых приборов учета с фактической оплатой собственников за этот период, поясняет директор ГЖКУ Александр Харкевич
- Если собственники переплатили, им будет осуществлен возврат. Если люди не доплатили, разницу доначислят. Служба стройнадзора подтвердила правомерность наших действий, так как норматив на расходы тепловой энергии для подогрева холодной воды для предоставления услуги по горячему водоснабжению был установлен постановлением правительства Красноярского края только с 1 июня 2017 года.
Отметим, что общая сумма недоплаты горожан по горячей воде составляет порядка 49 млн. рублей, сказал директор ГЖКУ. Кто-то из собственников доплатит 200-300 рублей, кому-то придется заплатить тысяч десять.
Перерасчет за столь длительный период будет произведен из-за того, что в Железногорске все 1.5 года стоимость подогрева холодной воды считалась по рекомендуемому краем тарифу, но он оказался занижен, объясняет руководитель ГЖКУ Александр Харкевич.
Закон обратной силы не имеет — прописная истина, но, очевидно, не для всех. Сказать, что тариф был занижен — не сказать ничего. Думается, с нормативами придется долго разбираться, особенно общественникам. Предлагаем всем железногорцам включиться в этот процесс, чтобы не чувствовать себя в очередной раз обманутыми.
фото twitter.com
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